Siracusa, in arrivo un centro educativo e spazio per anziani a Epipoli. Zappulla: “un modo per rispondere ai bisogni della città”

Un centro educativo diurno per persone con disabilità e un nuovo centro sociale per anziani nel quartiere Epipoli. Sono due dei progetti su cui l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Siracusa sta lavorando e che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovranno rafforzare la rete dei servizi dedicati ai soggetti più fragili. A parlarne è l’assessore Marco Zappulla, che indica nel centro educativo diurno uno degli obiettivi più attesi. “È qualcosa che vogliamo da molto tempo – spiega – perché rappresenta un pezzo che manca nella vita sociale della nostra città”. L’idea è quella di creare uno spazio dedicato alla socializzazione, ai laboratori e alle attività pomeridiane per persone con disabilità che hanno concluso il percorso scolastico e che spesso, una volta terminata la scuola, si ritrovano senza occasioni strutturate di incontro e partecipazione.

Secondo Zappulla, proprio questo è il vuoto che il nuovo servizio punta a colmare. Il progetto, che partirà con una durata iniziale di 18-20 mesi, nascerà in una fase sperimentale, ma con una prospettiva già chiara. “L’obiettivo dell’amministrazione – sottolinea l’assessore – è quello di garantire continuità a un servizio necessario”.

Parallelamente, il Comune guarda anche agli anziani e alla necessità di rafforzare i luoghi di aggregazione. In questo quadro si inserisce la ricerca di un nuovo centro sociale per anziani a Epipoli, quartiere che, secondo la ricognizione effettuata dagli uffici, risulta sprovvisto di uno spazio dedicato alla socializzazione della popolazione più anziana. “Sono luoghi che definiamo una medicina contro la solitudine”, osserva Zappulla, evidenziando come il bisogno non sia soltanto assistenziale ma anche relazionale. L’assessore ha voluto ringraziare anche il gruppo consiliare di Grande Sicilia, che avrebbe segnalato la mancanza proprio in quella zona della città, contribuendo a porre l’attenzione su una carenza specifica del quartiere.

Entrambi gli interventi si inseriscono in una linea che Zappulla rivendica come centrale nell’azione dell’assessorato: quella della coprogettazione con il terzo settore. Il centro educativo diurno, in particolare, verrà sviluppato attraverso una partnership con un ente del terzo settore, che dovrà mettere a disposizione anche uno spazio fisico per l’attività. “Questo è il grande tema della coprogettazione – spiega – creare servizi sul territorio insieme agli enti che già operano nel sociale”.

Per l’assessore, la collaborazione tra Comune ed enti del terzo settore rappresenta ormai il modello su cui si reggono molti dei servizi più importanti attivati in città. “Se guardiamo i servizi più rilevanti presenti oggi nelle politiche sociali – dice – sono tutti creati insieme al terzo settore”.

La linea è quindi quella di proseguire su questa strada, con l’idea che il Comune da solo non possa rispondere a tutti i bisogni emergenti, soprattutto in un settore così delicato. “Il Comune ha bisogno degli enti del terzo settore per creare sviluppo e nuove opportunità, soprattutto per i soggetti fragili”, conclude Zappulla.