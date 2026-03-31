Siracusa, In attesa del turno, sfonda con un calcio la porta della circoscrizione Santa Lucia

Un grave atto di intemperanza si è verificato ieri mattina nella sede della circoscrizione Santa Lucia ospitata nei locali comunali di via San Sebastiano 31. ​Durante l’orario di ricevimento al pubblico per la consegna delle carte d’identità e dei certificati, una giovane donna, in attesa del proprio turno, ha improvvisamente sferrato un violento calcio alla porta d’ingresso rompendo il vetro per poi allontanarsi. ​Fortunatamente il gesto non ha avuto conseguenze né per la donna né per gli altri utenti ma, oltre a rallentare il lavoro, ha messo in allarme il personale comunale.

​L’accaduto è stato stigmatizzato dalla dirigente dei Servizi demografici, Loredana Carrara, anche in relazione alle tante possibilità che oggi il Comune offre ai cittadini per evitare le code, o per ridurre i tempi di attesa, e che sono indicate sul sito istituzionale.

​Per ottenere la carta d’identità è possibile, accedendo al sito comunale, prenotare un appuntamento on line che dà diritto alla priorità, ed è anche possibile prendere appuntamenti per esigenze specifiche. Inoltre, sempre attraverso il sito, è possibile richiedere certificati storici e cambio di residenza, ottenere il Pin e il Puk della carte d’identità in caso di smarrimento (operazione questa consentita anche attraverso l‘app CiEID). Inoltre, per gli utenti che si recano senza appuntamento ai servizi demografico, di stato civile o elettorale è attivo l’eliminacode con sala d’attesa al numero 21 di via San Sebastiano. Infine, negli uffici comunali sono affissi i QrCode che consentono di prenotare appuntamenti o presentare istanze on-line.