Siracusa, In attesa del turno, sfonda con un calcio la porta della circoscrizione Santa Lucia

Un grave atto di intemperanza si è verificato ieri mattina nella sede della circoscrizione Santa Lucia ospitata nei locali comunali di via San Sebastiano 31. Durante l’orario di ricevimento al pubblico per la consegna delle carte d’identità e dei certificati, una giovane donna, in attesa del proprio turno, ha improvvisamente sferrato un violento calcio alla porta d’ingresso rompendo il vetro per poi allontanarsi. Fortunatamente il gesto non ha avuto conseguenze né per la donna né per gli altri utenti ma, oltre a rallentare il lavoro, ha messo in allarme il personale comunale.
L’accaduto è stato stigmatizzato dalla dirigente dei Servizi demografici, Loredana Carrara, anche in relazione alle tante possibilità che oggi il Comune offre ai cittadini per evitare le code, o per ridurre i tempi di attesa, e che sono indicate sul sito istituzionale.
Per ottenere la carta d’identità è possibile, accedendo al sito comunale, prenotare un appuntamento on line che dà diritto alla priorità, ed è anche possibile prendere appuntamenti per esigenze specifiche. Inoltre, sempre attraverso il sito, è possibile richiedere certificati storici e cambio di residenza, ottenere il Pin e il Puk della carte d’identità in caso di smarrimento (operazione questa consentita anche attraverso l‘app CiEID). Inoltre, per gli utenti che si recano senza appuntamento ai servizi demografico, di stato civile o elettorale è attivo l’eliminacode con sala d’attesa al numero 21 di via San Sebastiano. Infine, negli uffici comunali sono affissi i QrCode che consentono di prenotare appuntamenti o presentare istanze on-line.
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