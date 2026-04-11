Siracusa, in centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Sono circa 500 le persone che stanno partecipando alla manifestazione per dire “no alla Sicilia come base logistica” a poche centinaia di metri dall’ingresso della base militare di Sigonella, in provincia di Siracusa.

Tante le bandiere che sventolano, tra queste quelle multicolore della pace, dei partiti politici quali Pd, Alleanza Verdi e sinistra e M5S, di diverse associazioni, sindacati e reti civiche.

I manifestanti in marcia stanno raggiungendo l’ingresso della base, lontana poche centinaia di metri.