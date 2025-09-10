Siracusa, in commissione patrimonio il nodo delle strade dell’Arenella e la possibile acquisizione delle strade

Nella giornata di ieri la Prima commissione consiliare ha affrontato il tema della manutenzione delle strade della località Arenella, con l’audizione del dirigente del settore Patrimonio, Santi Moschetti. L’incontro è servito a fare chiarezza sull’iter di acquisizione al patrimonio comunale di numerose arterie ad oggi ad uso pubblico ma non formalmente di proprietà comunale, ricomprese nel foglio catastale 154. Una situazione che limita gli interventi del Comune alla sola manutenzione ordinaria, rendendo impossibili lavori più strutturali sulle strade dove insistono anche le principali infrastrutture primarie.

La proposta di cessione gratuita al Comune, curata dagli intestatari con la supervisione dell’associazione Pro Arenella, riguarda: via Isole delle Molucche, via Isola della Sonda, via Isole Filippine, via Isole Figi, via Pantelleria, via Isole Ebridi, via Favignana, via Alicudi, via Isole Samar, via Isola della Tonga, via Lampedusa.

“Strade ad uso pubblico ad elevato transito – dice Andrea Buccheri, componente della prima commissione – che necessitano di una urgente attività manutentiva, anche alla luce del fatto che senza una formale acquisizione dal parte del comune non è possibile effettuare attività diverse dalla manutenzione ordinaria, anche nelle strade ad uso pubblico dove insistono le principali infrastrutture primarie.”

Si tratta, è stato sottolineato in commissione, non più di semplici strade in una località di villeggiatura, ma di collegamenti in una contrada ormai abitata stabilmente 365 giorni l’anno e con un elevato flusso veicolare anche non locale.

Durante la riunione, come spiega Buccheri, è emersa una criticità tecnica: il mancato frazionamento di alcune porzioni di particelle comprese nella cessione. Il consigliere Andrea Buccheri ha ribadito che tale onere non può ricadere sui cittadini che stanno cedendo gratuitamente i terreni, ma deve essere assunto dagli uffici comunali.

Il dirigente Moschetti, raccogliendo l’osservazione, si è impegnato ad approfondire la questione. Contestualmente la commissione ha informato l’assessore al Patrimonio Firenze, da cui ci si attende un contributo positivo per la risoluzione del problema.