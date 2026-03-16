Siracusa, in consiglio comunale arriva il regolamento sul pagamento agevolato dei debiti tributari

Approda domani in consiglio comunale le proposta di regolamento per il pagamento agevolato dei debiti tributari che i cittadini hanno nei confronti dell’Ente. Il provvedimento sarà il primo punto in discussione di una seduta che affronterà altri tre argomenti e che il presidente, Alessandro Di Mauro, ha convocato per le ore 17,30.

La proposta di regolamento è stata redatta dal settore Tributi sulla base della legge di Bilancio statale del 2026. Essa prevede il saldo delle pendenze, maturate al 31 dicembre dello scorso anno, pagando solamente l’importo originario del tributo senza sanzioni e senza interessi. A differenza del passato, non si tratta di una semplice adesione a un meccanismo statale poiché il legge di Bilancio ha previsto che i comuni debbano adottare un regolamento specifico.

Gli altri punti in discussione sono: un ordine del giorno sul randagismo proposta da Cosimo Burti; un atto di indirizzo con il quale la commissione Lavori pubblici chiede lo stanziamento di somme per la realizzazione di una rampa di collegamento tra riviera Dionisio il Grande e riva Porto Lachio; un altro ordine del giorno, a firma dei consiglieri del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco), presentato affinché l’Amministrazione chieda al governo nazionale lo stanziamento delle somme necessarie, e previste per legge, ad assicurare l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati.