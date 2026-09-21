Siracusa, in Consiglio comunale due mozioni sul collegamento Statale 124-viale Epipoli

Politica · 23 settembre

Si terrà alle 18 di mercoledì 23 settembre la nuova seduta di Consiglio comunale convocata dal presidente Alessandro Di Mauro. ​

Il primo punto all’ordine del giorno è la liquidazione di spese processuali, per un ammontare di 1.467 euro, riferita a una causa civile in materia di servizi demografici che ha visto il Comune soccombere. Il secondo argomento di discussione è l’istituzione di un nuovo servizio a domanda individuale, previsto dalla legge 14 del 2026, per il rilascio di certificati di inutilizzabilità, ai fini della rottamazione, per veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Il certificato dovrà essere rilasciato dalla Polizia municipale dopo accertamenti tecnici e amministrativi. Sarà compito della Giunta comunale stabilire le tariffe.

​L’ordine del giorno del Consiglio prevede, inoltre, due mozioni sul progetto di collegamento tra la Statale 124 e viale Epipoli; una porta la firma del gruppo di Fratelli d’Italia (Paolo Cavallaro e Paolo Romano), la seconda di Alessandra Barbone di Forza Italia.