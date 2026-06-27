Siracusa, in Consiglio comunale due sedute interamente dedicate al question time

Saranno interamente dedicate al question time le prossime due sedute del consiglio comunale, convocate dal presidente Alessandro Di Mauro per lunedì e martedì prossimo (29 e 30 giugno), entrambe a partire dalle 10.

Nella prima delle due riunioni saranno trattate 16 interrogazioni. Sei portano la firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, e si occupano di: videosorveglianza e custodia degli impianti sportivi e delle scuole; presenza di rifiuti nel parcheggio Mazzanti e navette che dovrebbero collegarlo al centro storico; manutenzione del verde pubblico, della aree scolastiche e della cura dei terreni comunali; ispettori ambientali; iter di approvazione del Piano della sosta; utilizzo degli introiti provenienti dal Parco archeologico.

Tre interrogazioni sono state presentate dai consiglieri del Partito democratico Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco: sulla mancata apertura al traffico di via Danieli, sulle condizioni di corso Gelone e su riva Porto Lachio recentemente riqualificata.

Due sono state proposte da Ivan Scimonelli e sono dedicate alle spiagge libere e all’erosione costiera.

Le altre portano la firma di: Leandro Marino su condizioni del mare e utilizzo della scaletta del solarium dello sbarcadero Santa Lucia; Alessandra Barbone sugli interventi per l’eliminazione della barriere architettoniche; Cosimo Burti sui lavori fognari alla Borgata; Daniela Rabbito sui parcheggi; Damiano De Simone sulla mense scolastiche.

Saranno 13 le interrogazioni in discussione nella seduta di martedì prossimo (30 giugno). I consiglieri del Pd ne hanno presentate sei: sulla presenza di auto alla Marina e nella piazza d’armi del Castello Maniace; sulle condizioni degli spogliatoi della Cittadella dello Sport e in particolare di quelli della piscina olimpionica; sull’illuminazione in via Elorina; sui terreni incolti di proprietà comunale; sugli interventi al patrimonio librario antico; sulla manutenzione e valorizzazione delle Latomie.

Quattro sono state presentate da Ivan Scimonelli e si occupano di: utilizzo dell’area esterna al campo scuola; accessi al mare; vigilanza sul demanio marittimo e ipotesi di riattivazione del nucleo di Polizia municipale marittima; stato di attuazione del progetto di Centro direzionale comunale.

Una ciascuna portano la firma di Salvatore La Runa sui percorsi pedonali nelle vie Tripoli, Bengasi e del Porto Grande; del gruppo consiliare di Fdi sulle condizioni di Fontane Bianche di viale dei Lidi; di Damiano De Simone sulla destinazione d’uso a parcheggio dell’ingresso del campo scuola.