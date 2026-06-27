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Siracusa, in Consiglio comunale due sedute interamente dedicate al question time

Saranno 13 le interrogazioni in discussione nella seduta di martedì prossimo

Saranno 13 le interrogazioni in discussione nella seduta di martedì prossimo

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Saranno interamente dedicate al question time le prossime due sedute del consiglio comunale, convocate dal presidente Alessandro Di Mauro per lunedì e martedì prossimo (29 e 30 giugno), entrambe a partire dalle 10.

Nella prima delle due riunioni saranno trattate 16 interrogazioni. Sei portano la firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, e si occupano di: videosorveglianza e custodia degli impianti sportivi e delle scuole; presenza di rifiuti nel parcheggio Mazzanti e navette che dovrebbero collegarlo al centro storico; manutenzione del verde pubblico, della aree scolastiche e della cura dei terreni comunali; ispettori ambientali; iter di approvazione del Piano della sosta; utilizzo degli introiti provenienti dal Parco archeologico.

Tre interrogazioni sono state presentate dai consiglieri del Partito democratico Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco: sulla mancata apertura al traffico di via Danieli, sulle condizioni di corso Gelone e su riva Porto Lachio recentemente riqualificata.

Due sono state proposte da Ivan Scimonelli e sono dedicate alle spiagge libere e all’erosione costiera.

Le altre portano la firma di: Leandro Marino su condizioni del mare e utilizzo della scaletta del solarium dello sbarcadero Santa Lucia; Alessandra Barbone sugli interventi per l’eliminazione della barriere architettoniche; Cosimo Burti sui lavori fognari alla Borgata; Daniela Rabbito sui parcheggi; Damiano De Simone sulla mense scolastiche.

Saranno 13 le interrogazioni in discussione nella seduta di martedì prossimo (30 giugno). I consiglieri del Pd ne hanno presentate sei: sulla presenza di auto alla Marina e nella piazza d’armi del Castello Maniace; sulle condizioni degli spogliatoi della Cittadella dello Sport e in particolare di quelli della piscina olimpionica; sull’illuminazione in via Elorina; sui terreni incolti di proprietà comunale; sugli interventi al patrimonio librario antico; sulla manutenzione e valorizzazione delle Latomie.

Quattro sono state presentate da Ivan Scimonelli e si occupano di: utilizzo dell’area esterna al campo scuola; accessi al mare; vigilanza sul demanio marittimo e ipotesi di riattivazione del nucleo di Polizia municipale marittima; stato di attuazione del progetto di Centro direzionale comunale.

Una ciascuna portano la firma di Salvatore La Runa sui percorsi pedonali nelle vie Tripoli, Bengasi e del Porto Grande; del gruppo consiliare di Fdi sulle condizioni di Fontane Bianche di viale dei Lidi; di Damiano De Simone sulla destinazione d’uso a parcheggio dell’ingresso del campo scuola.


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