Siracusa, in Consiglio comunale edilizia scolastica e manutenzione di 5 aree pubbliche

Attualità · Mercoledì

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Una variazione di bilancio, manutenzioni in aree pubbliche e sicurezza negli edifici scolastici sono gli argomenti della prossima seduta del consiglio comunale di Siracusa, convocato dal presidente, Alessandro Di Mauro, per mercoledì prossimo (11 novembre) alle ore 18.

La variazione al bilancio, proposta dal settore Economico-finanziario, ammonta a 27 mila 200 euro ed è legata al progetto “Sussurri di pesce” per la sensibilizzazione al consumo di prodotti ittici siciliani (pescati, allevati o trasformati). L’iniziativa è finanziata dal Fondo europeo per gli affari marittimi la pesca e l’acquacoltura.

A seguire sarà trattato un ordine del giorno di Leandro Marino sullo stato delle certificazioni di sicurezza degli edifici scolastici comunali.

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La seduta si concluderà trattando un atto di indirizzo con il quale la commissione Servizi pubblici chiede all’Amministrazione 5 interventi: la manutenzione dell’area di via Foti con l’installazione di giochi per bambini, tavoli e panche da pic-nic; il completamento del Parco agorà di viale Epipoli; la realizzazione del muro perimetrale dell’area verde antistante la chiesa Maria Santissima Mediatrice di contrada Isola; la realizzazione di una nuova area verde in via Benalì, anche per favorire la sosta dello Sportello telematico itinerante del Comune; la manutenzione dei viali d’ingresso del parco Robinson di via Ramacca.