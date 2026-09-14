Siracusa, in Consiglio comunale il nuovo regolamento sul Garante dell’infanzia

Politica · Palazzo Vermexio

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Il Consiglio comunale torna a riunirsi domani, alle 10. L’ordine del giorno, firmato dal presidente Alessandro Di Mauro e deciso dalla conferenza dei capigruppo, porta in discussione 5 argomenti.

Si comincerà con la proposta di riconoscimento di un debito fuori bilancio da diciottomila 200 euro per 22 sentenze emesse dalle commissioni tributarie di primo e secondo grado passate in giudicato. La somme necessarie saranno prelevate dai capitoli di bilancio destinati ai contenziosi.

Seguirà una mozione presentata dal gruppo del Partito democratico dedicata al “Festival della letteratura dei giovani”, per poi passare a: un atto di indirizzo con cui la commissione Attività produttive chiede l’apertura di nuovi punti di ristoro all’impianto sportivo “Ivan Tuccitto” di Cassibile e alla palestra Akradina; e a un ordine del giorno del gruppo di Fratelli d’Italia sul potenziamento del servizio idrico a Cassibile, Fontane Bianche e nelle zone balneari del territorio comunale.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ultimo argomento è la proposta sul nuovo regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con conseguente abrogazione di quello in vigore.