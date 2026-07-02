Siracusa, in consiglio comunale la sostituzione di Aloschi e Gennuso

Il consiglio comunale di Siracusa è stato convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per i domani (3 luglio), alle 10, per deliberare sulla Nota di aggiornamento al Dup (Documento unico di programmazione) 2026-2028 e su una mozione che riguarda il settore delle entrate tributarie.

Prima di addentrarsi nei lavori, però, l’Assise dovrà procedere alla sostituzione dei due consiglieri che si sono dimessi nei giorni scorsi: Luciano Aloschi (del gruppo Grande Sicilia), che resta però in carica come assessore all’Igiene urbana e al verde pubblico, e Luigi Gennuso (Forzisti Siracusa). Al loro posto, se non emergeranno motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, subentreranno Gabriella Troia e Marco Greco.

Quanto all’aggiornamento del Dup, la proposta riguarda la modifica del Piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio triennale di previsione. Nel primo caso, si chiede di inserire: interventi sul rischio idraulico nella zona di largo Gilippo, viale Diaz, viale Regina Margherita; lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole e nelle case popolari di via Algeri; opere nella discarica di contrada Cardona. Per quanto riguarda il bilancio, le modifiche sono state rese necessarie da una serie di trasferimenti finanziari statali e regionali avvenuti nei primi sei mesi dell’anno.

Per quel che riguarda l’ultimo punto in discussione una decina di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione hanno sottoscritto una mozione con la quale chiedono la riapertura dei termini, fino al 31 luglio, per il pagamento agevolato dei debiti accumulati con il Comune. La scadenza era fissata dal regolamento al 30 giugno 2026.