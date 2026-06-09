Siracusa, in Consiglio comunale un debito fuori bilancio milionario per la gestione dell’illuminazione pubblica

Torna in consiglio comunale di Siracusa, convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per oggi alle 18, la proposta di ratifica di un debito fuori bilancio da 1 milione 141 mila euro determinato dalla gestione dell’illuminazione pubblica in città nel periodo che va da marzo 2020 ad agosto 2022.

La questione è già arrivata due volte in aula senza mai, però, giungere al voto. A vantare il credito è la Edison ma sulla questione è ancora aperto un contenzioso, motivo per cui per stasera è stato convocato anche l’avvocato del Comune che se ne sta occupando. Più che un vero e proprio debito fuori bilancio, il provvedimento serve ad accantonare in via cautelativa la somma necessaria a coprire per intero, in attesa della decisione finale, la richiesta della Edison che ammonta a 3,2 milioni di euro. La parte mancante della somma è già inserita in bilancio.

Gli altri punti all’ordine del giorno sono tre mozioni. Due sono state presentate dal Partito democratico: una sugli accessi al mare che sono stati chiusi alla libera fruizione e una sul riconoscimento di indennizzi a chi subisce interruzioni nella fornitura dell’acqua pubblica. La terza è di Fratelli d’Italia sulla realizzazione di percorsi pedonali in via Delfica e via Lo Bello.