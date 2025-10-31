Siracusa, in Consiglio comunale una variazione di bilancio per l’acquisto di 10 autobus a metano

Il consiglio comunale, convocato dal presidente Alessandro Di Mauro, si riunirà lunedì prossimo (3 novembre) alle 10 per discutere un solo punto all’ordine del giorno. Si tratta di una proposta di variazione del bilancio 2025-2027 presentata da settore Economico finanziario e relativo all’acquisto di 10 bus a metano per il trasporto pubblico locale.

Per questa finalità, il Comune era riuscito ad accedere a 2,5 milioni di euro, frutto di finanziamento regionale derivante da fondi europei, iscritti nel bilancio 2025. Lo scorso luglio, però, la Regione ha rimodulato la tempistica relativa alla somma, prevedendo di versare 750 mila euro subito e 1 milione 750 mila nel 2026.

Per l’acquisto dei bus, il Comune dovrà integrare il finanziamento con una mutuo di 250 mila euro, anche questo inserito nella proposta che sarà discussa lunedì.