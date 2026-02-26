Siracusa, in Consiglio una seduta aperta su infanzia e politiche educative. Il PD: “partecipate”

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico invita la cittadinanza, le istituzioni scolastiche e il terzo settore a partecipare al Consiglio Comunale in seduta aperta che si terrà venerdì 27 febbraio 2026, alle 17:30, nell’Aula Consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo del Senato.

La seduta sarà interamente dedicata all’analisi della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza a Siracusa e alla discussione sulle politiche educative della città.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare in modo strutturato i segnali di disagio giovanile emersi negli ultimi anni, superando la logica delle risposte emergenziali. L’obiettivo è sollecitare una visione di lungo periodo e una responsabilità condivisa tra istituzioni, scuola e società civile, riaffermando il ruolo di Siracusa come “comunità educante”.

Durante il confronto verrà richiesto un resoconto all’Amministrazione comunale e si discuteranno le strategie necessarie per colmare le carenze attuali, mettendo al centro del dibattito i bisogni delle famiglie e dei minori.

Il Partito Democratico auspica che il dibattito possa tradursi in un percorso concreto per la costruzione di una strategia educativa cittadina integrata.