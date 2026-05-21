Siracusa in emergenza. Mirabella (M5S): “dalla crisi idrica il simbolo di una città lasciata indietro da una politica non all’altezza”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giuseppe Mirabella, referente del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Siracusa, sui problemi in città.

“Si potrebbe fare un comunicato stampa al giorno in questa città. Adesso è la volta della grave crisi idrica che attanaglia parte della città di Siracusa a causa di una rete idrica cittadina e ancor prima di una gestione idrica generale che è stata trascurata per molti anni. L’amministrazione locale balbetta. Siam ha fatto gli investimenti previsti? Quale il reale stato delle infrastrutture? Il nuovo gestore privato che hanno voluto farà gli investimenti opportuni? L’acqua che riceviamo è buona da bere?

La crisi idrica non è provvisoria ma è ormai permanente, come del resto anche la crisi dei rifiuti, delle strade, dell’abbandono dei parchi e degli spazi pubblici, della sanità, come tutte le crisi che la politica locale provoca e che poi non è in grado di affrontare. Una politica che trascura anche le questioni più importanti perchè concentrata solo su se stessa e su prospettive personali. A noi resta che Siracusa è tra le peggiori città italiane per qualità della vita perchè è ovvio che queste crisi colpiscono le nostre vite, la nostra economia, la nostra immagine e alimentano la ragionevole voglia dei giovani di andare via. Queste crisi confermano che stiamo andando indietro non avanti.

Nel frattempo la riserva del Ciane sta andando in malora e noi tutti stiamo perdendo un pezzo di identità storica e di natura. L’aeroporto di Catania sarà venduto per la sua maggioranza a un privato (forse arabo). Noi della Provincia di Siracusa abbiamo circa il 12% di circa 600 milioni di euro (il suo valore stimato). La Camera di Commercio Sud Est Sicilia ne ha invece il 60% e di questo il 12% lo ha apportato la Camera di Commercio di Siracusa (prima che a Siracusa fosse chiusa e accorpata a Catania). L’amministrazione Siracusana è stata esclusa poi dal CDA e adesso balbetta. Adesso che i giochi sono pressochè fatti Giansiracusa ha appena dovuto chiedere un rinvio delle procedure facendo un frettoloso e non esaustivo accesso agli atti. E’ come se fino a ieri se ne fossero dimenticati, come se avessimo lo zero virgola delle quote. Ma quali sono i termini complessivi dell’accordo? Come è scaturita la quotazione? Quali tutele per il nostro territorio? Cosa resterà ai siracusani?

Poi c’è l’ex Idroscalo dove Italia non sembra interessato al fatto che venga in parte riconsegnato ad uso militare ed in parte dato a privati. E noi siracusani stiamo perdendo per altri 50 anni un così pregiato e strategico tratto di lungomare. Allo stesso modo vorrebbe cedere a privati la gestione e gli incassi milionari delle strisce blu spiegando lui stesso che il motivo è nella incapacità di gestirli direttamente.

Continueremo come Movimento 5 Stelle di Siracusa a partecipare attivamente a tutte le iniziative volte a tutelare la nostra bellissima città e la nostra cittadinanza e nello specifico ci teniamo a partecipare all’assemblea pubblica indetta dal Forum Provinciale Acqua Pubblica che si terrà venerdì 29 maggio alle 18 nella sede dell’associazione “Il Cerchio” in via Armando Diaz. Invitiamo la cittadinanza, i movimenti civici e politici a partecipare a questo incontro ma riteniamo anche che serva uno sforzo trasversale politico e civico che vada anche oltre i comunicati stampa e le assemblee per arrivare ad incontrare, informare e coinvolgere la cittadinanza tutta”.