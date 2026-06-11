Siracusa in festa per Sant’Antonio alla Pizzuta: fede, tradizione e solidarietà

La Città di Siracusa si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova alla Pizzuta. L’evento, noto per la sua profonda carica spirituale e per la capacità di richiamare una folla straordinaria di devoti e visitatori, valica ormai da tempo i confini cittadini, attirando fedeli da tutta la provincia e oltre, uniti in un caloroso abbraccio di fede e tradizione popolare.

Il cuore delle celebrazioni prenderà il via domani, venerdì 12 giugno, vigilia della festa. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:15, si terrà la solenne Processione con la Reliquia di Sant’Antonio, guidata da S.E. Rev.mo Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa. Il corteo muoverà dalla Fondazione Sant’Angela Merici, accompagnato dalle note della Banda Musicale Città di Siracusa, per poi rientrare in chiesa tra il suono festoso delle campane e i fuochi d’artificio, preludio alla Solenne Concelebrazione Eucaristica delle 18:30 presieduta dallo stesso Arcivescovo. Alle ore 20:30 il pubblico potrà assistere al concerto “Emozioni Senza Tempo” della Xiridia Wind Band, in collaborazione con Kairos – Turismo, Cultura, Eventi. Ad arricchire la vigilia ci sarà anche la Sagra del salato di beneficenza.

Sabato 13 giugno, giorno della festa, i festeggiamenti entreranno nel vivo sin dalle ore 8:00 del mattino, annunciati dal suono delle campane e dallo sparo di tredici colpi a cannone. Le Sante Messe del mattino, previste alle 9:30 e alle 11:00, saranno caratterizzate dalla tradizionale benedizione e distribuzione del pane votivo. Dopo la Celebrazione Eucaristica pomeridiana delle 18:30, si giungerà al momento più emozionante: alle ore 19:30 la solenne uscita del simulacro di Sant’Antonio di Padova segnerà l’inizio della processione per le vie della parrocchia, sempre accompagnata dalla Banda Musicale Città di Siracusa. Durante il percorso è prevista una significativa sosta presso la Questura di Siracusa per una benedizione speciale dedicata alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Al rientro del Santo in chiesa, il piazzale della parrocchia si accenderà di folklore musicale e culinario. A partire dalle ore 21:00 si terrà lo spettacolo folk popolare dei Cantunovu, intitolato “Sicilia Canti della Terra”, mentre parallelamente si apriranno gli stand della Sagra dei Cavateddi e della tradizionale zuppa di ceci. I festeggiamenti si concluderanno alle ore 23:00 con lo spettacolo pirotecnico.