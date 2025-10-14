Siracusa, in fila per un sogno o per puro divertimento: al via il casting per un film internazionale

Siracusa ancora una volta si trasforma in un set cinematografico. La casa di produzione La Kameni, in collaborazione con la Film Commission del Comune di Siracusa, ha avviato oggi le selezioni per la ricerca di figuranti generici per un film internazionale che sarà girato in tutta la provincia.

Il casting si svolge in piazza Santa Lucia 23/C, nella sede di Natura Sicula, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18. Possono presentarsi uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni, in abbigliamento elegante, come richiesto dalla produzione.

Davanti alla sede una fila di aspiranti comparse: qualcuno con esperienze pregresse nel mondo del cinema o della TV, qualcuno che ha già partecipato alle riprese di una serie Netflix, e altri ancora che si definiscono “comparse abituali”. C’è anche chi è arrivato da Catania pur di tentare la selezione

Siracusa, del resto, è sempre più spesso scelta come cornice per produzioni cinematografiche e televisive: proprio ieri e oggi, le strade di Ortigia ospitano le riprese del film “Missing the Boat”, confermando il capoluogo aretuseo come una delle location più amate dal cinema internazionale.