Siracusa, in giro con arnesi da scasso: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno intercettato due pregiudicati, rispettivamente un catanese di 53 anni e un 45enne di Carlentini, a bordo di una Lancia Y.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, grimaldelli, oggetti atti allo scasso e di passamontagna.

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.