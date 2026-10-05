Siracusa, in giro con due coltelli: sequestro e denuncia

Cronaca · Polizia

Proseguono senza sosta e su tutto il territorio di Siracusa e provincia i controlli preventivi e repressivi della Polizia di Stato nei confronti dei soggetti che portano illegalmente al seguito armi bianche e oggetti atti ad offendere.

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso di un controllo su strada, hanno sorpreso un giovane di 26 anni in possesso di due coltelli che, dopo le incombenze di legge, sono stati immediatamente sequestrati.

Il giovane è stato denunciato per il reato di porto di coltelli.