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Cronaca Polizia

Siracusa, in giro con due coltelli: sequestro e denuncia

di Ottavio Gintoli ·
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Polizia di Siracusa

Proseguono senza sosta e su tutto il territorio di Siracusa e provincia i controlli preventivi e repressivi della Polizia di Stato nei confronti dei soggetti che portano illegalmente al seguito armi bianche e oggetti atti ad offendere.

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso di un controllo su strada, hanno sorpreso un giovane di 26 anni in possesso di due coltelli che, dopo le incombenze di legge, sono stati immediatamente sequestrati.

Il giovane è stato denunciato per il reato di porto di coltelli.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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