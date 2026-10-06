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Cronaca Polizia

Siracusa, in giro con un coltello a scatto: denunciato

di Ottavio Gintoli ·
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Polizia Borgata

Continua l’opera repressiva e preventiva della Polizia di Stato a Siracusa e provincia nei confronti di persone che portano al seguito armi bianche come coltelli e altri oggetti atti ad offendere.

Ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato, a seguito di un controllo su strada, un giovane di 26 anni, di origine marocchina, per porto illegale di un coltello a scatto di 20 centimetri.

Il ventiseienne è stato denunciato, anche, per essersi rifiutato di fornire un documento di identità ai Poliziotti che lo stavano controllando.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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