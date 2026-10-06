Siracusa, in giro con un coltello a scatto: denunciato

Cronaca · Polizia

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Continua l’opera repressiva e preventiva della Polizia di Stato a Siracusa e provincia nei confronti di persone che portano al seguito armi bianche come coltelli e altri oggetti atti ad offendere.

Ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato, a seguito di un controllo su strada, un giovane di 26 anni, di origine marocchina, per porto illegale di un coltello a scatto di 20 centimetri.

Il ventiseienne è stato denunciato, anche, per essersi rifiutato di fornire un documento di identità ai Poliziotti che lo stavano controllando.