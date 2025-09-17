Siracusa, in giro con un coltello: denunciato

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 43 anni il quale, sottoposto ad un controllo su strada, è stato trovato in possesso di un grosso coltello con lama lunga 20 centimetri e di una modica quantità di hashish.

L’uomo, che non è stato in grado di giustificare il possesso dell’arma, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità Amministrativa competente.