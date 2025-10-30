CNA Siracusa: così aiutiamo i giovani a cogliere le opportunità di Resto al Sud 2.0

Siracusa, in giro di notte nonostante la sorveglianza speciale: denunciato

È risultato assente al controllo

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato un 33enne per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cui è sottoposto.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, la notte di mercoledì non è stato trovato a casa al momento del controllo dei Carabinieri.


