Siracusa, in giro nonostante i domiciliari: denunciato un pregiudicato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà un 41enne per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sottoposto agli arresti domiciliari poiché individuato dai Carabinieri di Ortigia quale autore di numerosi furti in abitazioni private e in attività commerciali, è stato denunciato per evasione perché, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato in casa