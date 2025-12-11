Siracusa, in libreria Sulle orme di Lucia: il libro che racconta la figura della santa e il suo terzo “ritorno” in Sicilia

Nel dicembre 2024 il Corpo di santa Lucia è tornato nella sua terra: la Sicilia. Un evento straordinario che ha unito diocesi, comunità e generazioni in un unico cammino di fede e di luce.

Il libro Sulle orme di Lucia (Edizioni San Paolo) da oggi in libreria vuole far riscoprire la testimonianza di libertà e coraggio di Lucia: raccoglie le parole, le testimonianze e riflessioni dei vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto la peregrinatio della santa come un segno di grazia e di speranza.

Dalle voci dei vescovi come Francesco Lomanto, Francesco Moraglia, Luigi Renna, Antonino Raspanti emerge la forza di Lucia, giovane donna coerente e libera, e la sua capacità di illuminare ancora oggi il cammino dei credenti.

Un invito a seguire le sue orme, per essere nel mondo testimoni credibili del Vangelo, costruttori di pace e portatori di luce.

Nel libro è contenuta la Lettera di papa Francesco alla Chiesa di Siracusa e la Prefazione del cardinale Marcello Semeraro, che nelle prime pagine scrive: “Nel mio servizio di Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, mi accade spesso di imbattermi in storie di Santi e Sante che si incontrano (…) e che incontrandosi si fanno reciprocamente del bene, si aiutano e fanno del bene agli altri. In tale contesto diventa urgente fare crescere quella cultura dell’incontro di cui tanto spesso parlava Papa Francesco. Tante cose le vediamo ma poi le dimentichiamo, non le abbiamo guardate perché non ci importa (…) Il nome di Santa Lucia è un nome di luce e la tradizione cristiana la invoca protettrice degli occhi”

Il volume sarà presentato il 15 dicembre a Siracusa nella Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, il 17 dicembre a Carlentini in Chiesa Madre e poi il 19 a Belpasso in Chiesa Madre.

Salvatore Di Salvo, nato a Catania, vive a Carlentini, è collaboratore del Giornale di Sicilia, di “Maria con te”, il primo settimanale mariano, redattore del settimanale cattolico “Cammino” e direttore di Radio Una voce vicina inBlu. Segretario Nazionale dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana. È stato consigliere e Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. È componente della sotto-commissione per la Comunicazione del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, dal 2022 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha ricevuto diversi riconoscimenti: premio “Gianni Ferraro”, “Penna Maestra” e “Garitta”. Ha scritto diversi libri: Devoti… W Santa Lucia! (Aped, 2008); La comunicazione cristiana nei social (Apalòs, 2024) e, insieme a Vincenzo Varagona, ComunIcare. 20 giornalisti in dialogo con il Pontefice (LEV).

Alessandro Ricupero vive a Siracusa. Giornalista professionista, è corrispondente del quotidiano “Gazzetta del Sud”, e corrispondente dell’agenzia “Ansa”. Svolge il ruolo di addetto stampa dell’Arcidiocesi di Siracusa e portavoce dell’Arcivescovo all’interno dell’Ufficio Pastorale per le Comunicazioni Sociali e la Cultura. Nel 2025 ha ricevuto il premio “Addetto stampa dell’anno” dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia e da Assostampa. È direttore della rivista “Con Lucia a Cristo”. Collabora con il quotidiano “Avvenire”. È spesso chiamato a svolgere l’incarico di consulente per la comunicazione.