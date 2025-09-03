Siracusa in lutto, si è spento Monsignor Giuseppe Costanzo: il ricordo di don Aurelio Russo

Siracusa piange la scomparsa di Monsignor Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito, morto ieri sera all’età di 92 anni. Una figura che ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa aretusea, ma anche in quelle di Acireale e Nola, che ha servito con dedizione totale.

Don Aurelio Russo, già suo segretario e attualmente rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, lo ricorda così: “È stato un padre per tutti, una guida sicura per i sacerdoti e per i fedeli, ma anche una voce attenta per la società. Sapeva avvicinare i poveri come i grandi personaggi, senza differenza alcuna”.





Arcivescovo di Siracusa dal 1989 al 2008, Monsignor Costanzo diede grande impulso alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, affrontando anche aspetti amministrativi complessi con rigore e spirito di fede. Fu lui a introdurre i messaggi dal balcone durante le celebrazioni di Santa Lucia, affrontando con coraggio i temi sociali e le difficoltà della città.

“Ogni parola, ogni messa, ogni incontro era preparato nella preghiera, davanti al Santissimo – ricorda don Russo – Nulla in lui era improvvisato. La sua capacità di narrare le meraviglie di Dio era il cuore del suo ministero”

I funerali si terranno domani, alle 16, al Santuario della Madonna delle Lacrime, preceduti dalla possibilità di rendere omaggio dalle 10 alle 16. Attesi numerosi fedeli, sacerdoti, vescovi e cardinali da tutta la Sicilia.

Siracusa perde un pastore che ha saputo dialogare con la città e accompagnarla nei momenti di gioia e di sofferenza, lasciando un’eredità spirituale e civile che rimarrà patrimonio comune.

Nella giornata di oggi la salma di Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo emerito di Siracusa, sarà traslata nella Cappella della Fondazione S. Angela Merici, dove dalle 11 è possibile rendergli omaggio.