Siracusa in marcia per i diritti: la città cammina con i bimbi e le scuole di ogni ordine e grado. Focus sul diritto all’ascolto

Questa mattina le strade di Siracusa si sono riempite di voci, cartelloni e palloncini colorati per la XVI Marcia dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. Un appuntamento ormai storico per la città, nato dall’intuizione di Pino Pennisi che, assieme ad alcune scuole siracusane, organizzò la prima edizione. Da allora, passo dopo passo, la Marcia è cresciuta fino a diventare un grande evento cittadino, capace di coinvolgere istituzioni, scuole, associazioni, volontari e famiglie.

Quest’anno la novità più importante è stata la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado: dai più piccoli alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori, che hanno animato il Villaggio dei Diritti alla Marina, affiancati da quasi cento realtà del terzo settore.

“Questa è una bellissima giornata di comunità che ormai è tradizione per la nostra città – le parole dell’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili, Marco Zappulla, e alla responsabile di Città educativa, Rossana Geraci – Vedere tutti questi bambini che partecipano attivamente alla vita sociale è bello, ma oggi è soprattutto un giorno di promemoria, perché parliamo di diritto all’ascolto: non è importante soltanto parlare di bambini, ma parlare con i bambini”. Al centro del messaggio, l’idea che non si possa “costruire la città del domani” senza ascoltare oggi i bisogni e le parole delle nuove generazioni. Il Comune, è stato ribadito, ha investito e sta investendo sui servizi per l’infanzia, unendo momenti educativi e momenti ricreativi proprio per far sentire i più piccoli parte della loro città.

Alla partenza, ogni postazione era abbinata a un’Associazione o a un Istituto superiore, identificati da un colore e da palloncini, per orientare l’arrivo delle classi. Ogni settore ospitava circa 120 bambini e bambine. Lungo il percorso hanno garantito supporto e sicurezza le realtà di Protezione Civile, mentre la Croce Rossa Italiana ha coordinato le postazioni. Ad aprire il corteo, il furgone musicale dell’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, allestito con il contributo de I Palloni Gonfiati, che ha trasformato il cammino in una vera festa di comunità. Il corteo è poi confluito alla Marina, dove è stato allestito il Villaggio dei Diritti: stand tematici, laboratori, giochi e momenti di confronto dedicati ai diversi articoli della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Fra le postazioni presenti al Villaggio, SiracusaNews ha raccolto le voci degli studenti dell’Istituto Rizza, che hanno realizzato uno stand dedicato all’articolo 12 della Convenzione ONU, il diritto all’ascolto. “Oggi è la giornata mondiale del diritto dei bambini e degli adolescenti all’ascolto e siamo qui per la Marcia per i Diritti – spiegano i ragazzi –. Il diritto all’ascolto è un diritto che tutti i bambini devono avere: non significa che, solo perché sono piccoli, non debbano essere ascoltati da genitori, insegnanti o adulti in generale. Siamo qui per far capire a tutti che anche loro devono essere ascoltati”.

Allo stand, gli studenti hanno organizzato attività pensate per far “toccare con mano” il concetto di ascolto: Il filo dell’ascolto, dove ogni bambino scriveva in quale ambito desidera essere ascoltato di più – sport, scuola, scelte quotidiane – appendendo poi il proprio messaggio; Giochi a squadre e quiz di cultura generale, per mettere in gioco le proprie conoscenze e, allo stesso tempo, sottolineare l’importanza di poter scegliere, rispondere, esprimere un’opinione.

“È importantissimo far capire ai bambini che hanno il diritto di scegliere e di essere ascoltati – racconta la professoressa Daniela Castelluccio –. Non è solo un tema “da adulti”, riguarda loro in prima persona”.

Il clima della Marcia è stato quello di una vera festa collettiva: “I bambini erano molto contenti di partecipare. Si vedeva che erano felici e spensierati: volevano farsi le foto con i personaggi presenti, giocare con le bolle di sapone, guardare tutto quello che succedeva intorno a loro”, raccontano ancora gli studenti. Un entusiasmo che mostra come questi momenti non siano soltanto celebrazioni simboliche, ma reali occasioni di inclusione e partecipazione.

In questa giornata non è mancato il ricordo di Pino Pennisi, ideatore della Marcia, attraverso le parole e la presenza di Carmen Castelluccio, già consigliere comunale e sua compagna di vita, che continua a sostenerne l’eredità civile ed educativa. La Marcia dei Diritti, giunta alla sua sedicesima edizione, si conferma così come il cammino di una città che cresce insieme a bambine e bambini, ragazze e ragazzi: una Siracusa che si riconosce comunità, che lavora in rete – scuole, associazioni, istituzioni, volontariato – e che, almeno per un giorno, rende visibile un’idea forte di Città Educativa.