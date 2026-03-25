Siracusa in marcia per la pace: un lenzuolo bianco unisce le donne nel segno delle madri di Israele e Palestina

Un lenzuolo bianco per restare unite, simbolicamente e concretamente, in un unico cammino per la pace. Così Siracusa ha risposto all’appello delle madri palestinesi e israeliane che, a Roma, hanno marciato insieme nella Barefoot Walk – Mothers’ Call for Peace.

Un piccolo ma significativo corteo ha attraversato la città, partendo dal piazzale Pantheon fino a Piazza Euripide, unendo donne – e non solo – in un’iniziativa carica di valore simbolico e umano.

L’iniziativa nasce dal movimento congiunto delle donne palestinesi di Women of the Sun e delle donne israeliane di Women Wage Peace, da tempo unite nella richiesta di pace, dignità e diritti.

“Siamo qui per rispondere al loro appello – spiega Simona Cascio, comitato siracusano per la Palestina – per chiedere che cessino i bombardamenti e che nessun bambino venga più ucciso”. A Roma la marcia si è svolta a piedi nudi, un gesto forte e radicale; a Siracusa, invece, si è scelto un altro simbolo: un lenzuolo bianco.

“Abbiamo deciso di lasciare a casa bandiere e simboli – racconta Cascio – per essere semplicemente persone unite. Il lenzuolo bianco rappresenta per noi un segno potente: lo abbiamo già utilizzato come sudario in una precedente manifestazione davanti al Teatro Greco e oggi diventa il filo che ci tiene insieme”.

Le partecipanti hanno camminato legate simbolicamente da questo tessuto, trasformandolo in un ponte ideale tra territori, culture e popoli in conflitto. Un gesto semplice, ma capace di racchiudere un messaggio universale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che affonda le radici nelle mobilitazioni delle donne israeliane e palestinesi, che già nei mesi scorsi si erano incontrate tra Gerusalemme e il Mar Morto per chiedere ai propri leader la fine della guerra.

“È una causa che sentiamo profondamente – sottolinea Cascio –. In questo momento queste donne dimostrano un coraggio straordinario”

A Siracusa l’iniziativa promossa da: la Convenzione per i diritti del Mediterraneo: ruolo centrale delle donne; la Brigata Rosa; il Comitato Siracusano per la Palestina; coordinamento donne CGIL -ANPI, ARCI, Ad Gentes, UDI, Un’altra storia.

Aderiscono: Stonewall GLBT, Arcigay Siracusa, Agedo, Cobas Scuola, ANPI Avola, Rifondazione Comunista, AVS, Sinistra Futura, Accoglierete