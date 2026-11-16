Siracusa, in moto senza casco e corse sui dossi: l’allarme del Comitato Mazzarona

Attualità · SICUREZZA STRADALE

Sicurezza stradale nel quartiere Mazzarona, dove il Comitato Mazzarona segnala comportamenti pericolosi da parte di alcuni giovanissimi in via Barresi. Secondo quanto riferito dai residenti, da alcuni giorni diversi ragazzi circolerebbero in moto senza casco e a velocità sostenuta, affrontando anche i dossi presenti lungo la strada come se fossero su una pista da motocross.

Una situazione che suscita preoccupazione e che ha spinto il Comitato a lanciare un appello rivolto non soltanto ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie. “La vita è una sola e non è un gioco”, è il messaggio rivolto ai giovani, invitati a rispettare le regole, indossare il casco e non trasformare le strade del quartiere in circuiti di velocità.

Nel comunicato viene richiamata anche la tragedia avvenuta in via Lazio, dove un ragazzino ha perso la vita. Un precedente che, secondo il Comitato, dovrebbe rappresentare un motivo di riflessione per tutti e che rende ancora più urgente intervenire per evitare che comportamenti imprudenti possano avere conseguenze irreparabili.

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Il rischio, sottolineano i residenti, non riguarda soltanto chi guida i mezzi, ma anche le altre persone che percorrono la strada. Da qui l’invito ai genitori a prestare maggiore attenzione a come i figli utilizzano i veicoli e ai comportamenti che assumono quando si trovano sulla strada.

Il Comitato evidenzia inoltre come le vie ampie del quartiere possano essere valorizzate per attività sportive e momenti di aggregazione, anziché diventare luoghi in cui velocità e imprudenza mettono a rischio l’incolumità delle persone.

La richiesta rivolta alle istituzioni e alle forze dell’ordine è quella di intensificare i controlli, predisponendo interventi e posti di blocco nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno. I residenti, spiegano, possono osservare, segnalare e denunciare le situazioni di pericolo, ma confidano in un intervento tempestivo delle autorità.

“Mazzarona ha bisogno di strade da vivere, non di strade dove si rischia di morire”, conclude il Comitato, ribadendo la necessità di garantire sicurezza per le famiglie e un futuro ai ragazzi del quartiere.