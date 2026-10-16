Siracusa, in Ortigia arrivano le pattuglie dei Carabinieri in e-bike

Attualità · Forze dell'Ordine

Sono iniziati nell’Isola di Ortigia i servizi di pattuglia con le e-bike da parte dei Carabinieri della Stazione di Ortigia, che affiancheranno le pattuglie già quotidianamente impegnate nel controllo del territorio con una modalità più aderente alle esigenze di prevenzione e contrasto alla microcriminalità sulle piste ciclabili e nelle vie del centro storico, poco accessibili alle auto.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha introdotto l’impiego di questi dispositivi nelle principali città a vocazione turistica per garantire maggiore rapidità degli spostamenti e la presenza in aree pedonali e ad alta affluenza turistica per assicurare maggiore prossimità e sicurezza a turisti e cittadini, in una cornice di minor impatto ambientale.