Siracusa, in Ortigia il turismo si misura con il caffè: il Comitato presenta un nuovo indicatore

Un indicatore capace di misurare, giorno dopo giorno, la pressione turistica su Ortigia senza dover attendere i dati ufficiali. È la proposta del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, che ha sviluppato un metodo di monitoraggio basato su una variabile quotidiana: il consumo di caffè in un esercizio ritenuto rappresentativo del centro storico.

L’iniziativa è illustrata in una relazione tecnico-metodologica resa pubblica dal Comitato e nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento in grado di fotografare in tempo reale i flussi che interessano l’isola, andando oltre le tradizionali statistiche alberghiere, pubblicate con mesi di ritardo e limitate ai soli pernottamenti.

Secondo il Comitato, il nuovo indicatore consentirebbe invece di intercettare anche i flussi giornalieri normalmente non rilevati, come quelli di escursionisti, visitatori provenienti dai comuni vicini, lavoratori, residenti e crocieristi. Il dato viene poi normalizzato e depurato attraverso una media mobile, così da restituire un andamento facilmente leggibile.

L’analisi prende in esame il periodo compreso tra il 1° aprile e l’8 luglio 2026 e registra una crescita della pressione turistica di circa il 51%. Tra gli elementi evidenziati emergono alcune dinamiche considerate significative: nei giorni festivi l’affluenza risulterebbe inferiore rispetto ai feriali, per effetto della minore presenza di residenti e lavoratori; il periodo delle Rappresentazioni Classiche al Teatro Greco determinerebbe invece un incremento stabile delle presenze durante la settimana; infine, gli sbarchi delle navi da crociera non produrrebbero i picchi spesso immaginati, né un corrispondente aumento della spesa nel cuore di Ortigia, poiché molti crocieristi vengono indirizzati verso escursioni in altre località della provincia, come Noto e Ragusa.

Per il Comitato lo strumento potrebbe avere anche un’utilità pratica nella gestione della città, consentendo di programmare con maggiore efficacia servizi come mobilità, Ztl, raccolta dei rifiuti, sicurezza e decoro urbano, ma anche di aiutare gli operatori economici nell’organizzazione di ordini e turni di lavoro.

“Volevamo uno strumento onesto e immediato, che raccontasse la città reale e non la fotografia in ritardo dei dati ufficiali, che sono anche parziali dell’intero fenomeno osservato – afferma Davide Biondini del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente –. Il risultato è un metodo semplice, robusto e a costo quasi nullo, che chiunque può leggere e verificare”.

La relazione completa, contenente dati, grafici e la metodologia utilizzata, è stata pubblicata sul sito del Comitato ed è consultabile liberamente.