Siracusa, in piazza Cuella un aperitivo popolare per immaginare il futuro del quartiere

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Video · MetaBorgata

Un aperitivo per incontrarsi, confrontarsi e immaginare insieme una Piazza Cuella più accogliente e vivibile. È l’iniziativa promossa dall’associazione Metaborgata, che si è svolta ieri sera nella piazza siracusana, coinvolgendo residenti e cittadini in un momento di partecipazione e condivisione.

L’invito era semplice: portare una sedia, una bevanda fresca da condividere e un’idea per migliorare uno degli spazi pubblici del quartiere. Obiettivo dell’incontro, raccogliere proposte e suggerimenti da sottoporre successivamente all’amministrazione comunale.

Al centro del confronto, possibili interventi per rendere la piazza più fruibile e piacevole: più alberi e zone d’ombra, nuove panchine, cestini e altri elementi di arredo urbano capaci di migliorare la qualità degli spazi e la vivibilità dell’area.

“Immaginiamola insieme questa bellezza e poi proponiamo al Comune le nostre idee” è stato il filo conduttore dell’iniziativa, nata con l’intento di coinvolgere residenti e frequentatori della zona in un percorso di cittadinanza attiva e partecipata.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per riflettere sul futuro di Piazza Cuella e, più in generale, sul ruolo che gli spazi pubblici possono avere nella vita quotidiana dei quartieri, partendo dalle esigenze, dai desideri e dalle proposte di chi li vive ogni giorno.