Siracusa, in piazza Minerva “1000 piazze di donne per la pace”: “Cuciamo insieme i fili della pace”

Anche Siracusa aderisce alla mobilitazione nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”, un’iniziativa che sta coinvolgendo centinaia di città italiane in un grande percorso collettivo contro la guerra e il riarmo.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo, dalle 14 alle 19, in Piazza Minerva, dove sarà presentato l’arazzo della pace realizzato da un gruppo di donne del territorio. Un’opera simbolica, costruita attraverso cuciture, ricami e parole, che racconta un desiderio condiviso: rimettere al centro la pace.

L’iniziativa, promossa dalla rete di donne per la pace – di cui fanno parte numerose realtà dell’Unione Donne in Italia – sta attraversando l’Italia come un filo che unisce territori diversi. Sono già oltre 150 le piazze coinvolte, da nord a sud, in un percorso partecipato che cresce giorno dopo giorno.

Il 28 marzo rappresenta uno dei momenti più significativi di questo cammino: in contemporanea in tutta Italia si terranno eventi pubblici per condividere gli arazzi e coinvolgere i cittadini in una “tessitura collettiva” della pace.

A Siracusa, chiunque potrà fermarsi in piazza, partecipare e lasciare un messaggio, contribuendo simbolicamente all’opera. Un gesto semplice ma carico di significato, che trasforma lo spazio pubblico in luogo di incontro, dialogo e impegno civile.

Il percorso proseguirà fino al 20 giugno 2026, quando a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale: gli arazzi realizzati in tutta Italia confluiranno nella capitale, dando vita a una testimonianza corale delle donne per la pace.

Un’iniziativa che unisce creatività e partecipazione, con un messaggio chiaro: costruire, filo dopo filo, una cultura capace di mettere la pace al centro della vita pubblica.