Siracusa in Serie D. Retrocessione amara: non basta il pari a Trapani e finisce una stagione senza appigli

Il Siracusa saluta la Serie C nel modo più duro: senza playout, senza ultima possibilità, senza nemmeno la consolazione di essersi giocato tutto fino all’ultimo con il destino interamente nelle proprie mani. Il 2-2 di Trapani chiude una stagione già compromessa da tempo e conferma un dato che pesa più del verdetto finale: nel momento decisivo, quando serviva qualcosa in più, gli azzurri non l’hanno trovato.

Il pareggio del Provinciale racconta bene l’epilogo. Superiorità numerica dal 25’ del primo tempo, vantaggio con Di Paolo, eppure nessuna capacità di mettere davvero al sicuro una partita che valeva una stagione. Nella ripresa, il Siracusa si è fatto ribaltare nel giro di pochi minuti, prima di agguantare con Sbaffo un pareggio che però non serve a nulla. Un punto inutile, esattamente come quelli raccolti nelle ultime settimane, quando la squadra non è riuscita a trasformare la sofferenza in vittorie.

La retrocessione ovviamente non nasce oggi, sarebbe troppo facile scaricare tutto sugli ultimi novanta minuti. Il peso della crisi societaria, delle penalizzazioni e dell’instabilità ha accompagnato il campionato per mesi. Ma proprio per questo, nelle ultime tre partite serviva una risposta diversa: servivano cattiveria, lucidità, capacità di reggere la pressione. Invece sono arrivati solo pareggi e il Siracusa ha finito per restare schiacciato tra i propri limiti e una classifica che non concedeva più margini. La salvezza era appesa a un incastro quasi perfetto. Quell’incastro non si è verificato.

Il risultato finale è il punto più basso di una stagione che lascia soprattutto una sensazione di incompiutezza. Perché il Siracusa non retrocede soltanto per il pareggio di Trapani, ma per non essere riuscito, nel tratto finale, a produrre l’unica cosa che davvero serviva: una vittoria capace di riaprire tutto. La squadra ha trascinato fino all’ultima giornata le proprie fragilità, e alla fine ha pagato il conto.

Adesso resta soltanto il silenzio del verdetto. E una domanda inevitabile sul futuro: da quali basi, tecniche e societarie, il Siracusa potrà provare a ripartire dopo una caduta così pesante.