Siracusa, in trasferta per rubare cavi elettrici: denunciati

Mercoledì mattina, i Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, cinque ventenni palermitani, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un hotel dismesso di contrada Spalla di Melilli a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno sorpreso e bloccato i cinque uomini mentre asportavano cavi elettrici e materiale ferroso.

Sottoposti a perquisizione personale, i giovani sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, grimaldelli e oggetti atti allo scasso.

La refurtiva e gli attrezzi da effrazione sono stati sequestrati.