Siracusa, in trasferta per rubare dentro un’abitazione: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato in stato di libertà per furto in abitazione due pregiudicati: un catanese di 53 anni e un 45enne di Carlentini.

I Carabinieri, attraverso l’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza e grazie alle informazioni fornite da alcuni cittadini, sono riusciti a ricostruire la dinamica di un furto in abitazione commesso a casa di una 68enne la mattina del 21 febbraio e a identificare i due responsabili.

Pochi giorni dopo il furto, i due uomini sono stati nuovamente controllati nella zona dai Carabinieri della Stazione di Belvedere e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di attrezzi e arnesi atti allo scasso e di due passamontagna.