Siracusa, inaugurata al Gargallo la mostra “Tiamat – Cosmogonia di una crepa”

Inaugurata sabato scorso alle 18.30 negli spazi dell’Ex Liceo Gargallo sito in Via Tommaso Gargallo, 19 Siracusa (Ortigia) la mostra d’arte contemporanea “Tiamat – Cosmogonia di una crepa”. La prima personale di Fausto Renda, originario di Monreale ma naturalizzato a Siracusa, si configura come un percorso artistico e introspettivo che prende forma attraverso opere in ceramica raku.

L’esposizione, a cura di Luigi Amato, Mario Lentini ed Elèna Privitera e promossa dall’Associazione culturale Morphosis, ha registrato un’ampia e partecipata presenza di pubblico alla serata inaugurale. Il significativo afflusso di visitatori, insieme al forte interesse riscontrato sui canali digitali attraverso condivisioni, interazioni e richieste di informazioni provenienti anche da fuori provincia, conferma la capacità del progetto di intercettare sensibilità differenti e di attivare un dialogo autentico attorno ai temi proposti.

Il risultato raggiunto testimonia l’efficacia di un percorso di progettazione culturale che ha posto al centro non soltanto le creazioni ma anche la costruzione di una narrazione condivisa, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini. Tiamat si è così configurata come un’esperienza culturale partecipata, in cui la riflessione sulla fragilità, sulla trasformazione e sulla rinascita ha trovato una risposta concreta nella comunità. La grande partecipazione registrata rappresenta un segnale incoraggiante per il panorama culturale cittadino, confermando Siracusa come luogo fertile per iniziative che coniugano ricerca artistica contemporanea, impegno sociale e valorizzazione del territorio, richiamando visitatori provenienti da diverse parti della Sicilia e dall’estero.

L’Associazione Culturale Morphosis desidera esprimere il più sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, inserito nel programma delle iniziative culturali per i venti anni dal riconoscimento UNESCO della città di Siracusa e patrocinata dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Provinciale di Siracusa e dalla Città di Siracusa: i collaboratori Fabio Gullè, Franco Nocera, Stefania Pennacchio, Isabella Renda, Gabriele Romeo, Dario e Simone Scarfì, il supporto di AIL Siracusa e V-ista, il Comune di Siracusa per aver creduto nell’iniziativa e il Consigliere Scimonelli per la sensibilità dimostrata nei confronti delle tematiche legate all’arte contemporanea.

La mostra, ad ingresso gratuito sarà visitabile sino il 28 Giugno 2026, aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00, chiusa i lunedì.