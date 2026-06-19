Siracusa, inaugurata la mostra fotografica “Ora d’aria”: uno sguardo umano sulla realtà del carcere

È stata inaugurata questa mattina, alle 10:30, nella Cappella Sveva del Palazzo Arcivescovile di Siracusa, la mostra fotografica “Ora d’aria” di Bianca Burgo, un progetto espositivo dedicato al tema del carcere e alla dimensione umana della detenzione.

L’iniziativa propone un percorso visivo intenso e rispettoso che racconta la vita all’interno degli istituti penitenziari, mettendo al centro le fragilità, le attese, le speranze e le possibilità di rinascita che caratterizzano l’esperienza detentiva. Attraverso gli scatti dell’autrice, il pubblico è invitato a osservare una realtà spesso poco conosciuta, andando oltre stereotipi e pregiudizi.

La mostra nasce dalla collaborazione tra la Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, l’Ufficio Diocesano di Pastorale Penitenziaria, la società Kairós e la cooperativa sociale L’Arcolaio, realtà da anni impegnate in percorsi di inclusione sociale e accompagnamento delle persone detenute.

All’inaugurazione era presente anche l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, che ha voluto testimoniare la vicinanza della Chiesa a quanti vivono situazioni di fragilità e marginalità. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato inoltre don Helenio Schettini, direttore della Biblioteca Alagoniana, e don Andrea Zappulla, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Penitenziaria.

L’obiettivo di “Ora d’aria” è offrire alla comunità civile e alle istituzioni uno sguardo nuovo sulla realtà penitenziaria.