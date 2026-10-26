Siracusa, inaugurata l’A.P.S. Dal Borgo al Mare Cassibile Fontane Bianche

Attualità · Associazionismo

Si è svolta nella suggestiva cornice della Fattoria Mottava l’inaugurazione ufficiale dell’A.P.S. “Dal Borgo al Mare Cassibile Fontane Bianche”, contrassegnata da una straordinaria partecipazione di cittadini e dalla presenza di rilevanti autorità militari e religiose. Tra i presenti il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cassibile, il Presidente dell’Antiracket Paolo Caligiore e del Parroco di Cassibile Don Schettini, che ha impartito la benedizione inaugurale.

L’incontro è stato condotto dal Presidente, il dottor Marcello Gozzo, affiancato dai dieci soci fondatori e dai sei capigruppo che coordineranno i settori dedicati: Giovani, Donne, Numeri Utili, Amici a 4 Zampe e Turismo ed eventi e spettacoli, e con la collaborazione della Dott. Gregorio “Piscologa”.

In occasione dell’appuntamento sono state spiegate le ragioni della nascita dell’associazione e le attività previste per il territorio. Durante la presentazione, i presenti sono stati attivamente coinvolti nei progetti dell’A.P.S., pensati per valorizzare il territorio, mantenendo sempre saldi i valori fondanti e le tradizioni autentiche del paese.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Particolare rilievo è stato dato ai temi della legalità e al sostegno concreto alle fasce più deboli e vulnerabili della comunità.

“Non vogliamo essere una semplice associazione, ma un punto di riferimento per tutti“, ha dichiarato il Presidente Marcello Gozzo, sottolineando la volontà di passare dalle parole ai fatti e di unire l’intera comunità, dal borgo di Cassibile fino alla costa di Fontane Bianche.