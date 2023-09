Siracusa, inaugurata la raccolta di occhiali usati dei Lions al parco commerciale Belvedere

Il 25 settembre si è svolta l’inaugurazione della postazione della campagna di sensibilizzazione per la raccolta degli occhiali usati presso il punto allestito nella galleria del Parco Commerciale Belvedere (posta vicino il negozio Granvision), alla presenza della Direttrice Dott.ssa Francesca Maurigi e dei Rappresentanti Lions della VII Circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb nelle persone del Dott. Cirillo Francesco Past Governatore Distretto 108 Yb Sicilia, Dott. Giacomo Di Miceli Presidente della VII Circoscrizione, , Dott. Fabio Gaudioso Presidente Zona 19 e Dott. Daidone Giuseppe Delegato del Governatore Area Salute

La postazione rimarrà in galleria per un anno interno per permettere a tutti i clienti di partecipare alla raccolta degli occhiali usati, lasciando nell’apposita bacheca i propri occhiali da vista e/o da sole dismessi, che saranno portati a nuova vita per le popolazioni in stato di bisogno. Gli occhiali verranno raccolti e inviati presso il Centro Italiano di Raccolta di Chivasso dove saranno riadattati secondo le esigenze, quindi poi distribuiti dai volontari Lions alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

I Lions Club della Circoscrizione di Siracusa hanno accolto con grande entusiasmo e partecipazione questa attività di servizio attraverso la quale si riesce a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e aiutare gli altri.

Il progetto “aiutaci a vedere” si identifica come progetto pilota per il Centro commerciale Belvedere per la raccolta di occhiali usati e farà da apripista per una collaborazione più ampia al fine di pianificare insieme una serie di attività, in un contesto nuovo che garantisce un servizio diverso alla clientela e che per i Lions appresenta una vetrina importante. Verrà quindi sviluppata nel prossimo futuro, in sinergia con i Club Lions di Siracusa e provincia, una programmazione di appuntamenti di screening (come lo screening sull’udito, sulla vista, sul diabete ecc..) e tutte le attività si svolgeranno presso il Parco Belvedere. L’intesa tra Centri commerciali e Club Lions viene identificata come attività di sostegno a favore della comunità territoriale al fine di promuovere e diffondere messaggi informativi e formativi, in ambito sociale, culturale sanitario e ambientale, affinché i centri commerciali possano essere non solo punti di riferimento per lo shopping, ma anche luoghi di riferimento per il territorio e per i loro cittadini.