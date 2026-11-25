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Il liceo Gagini di Siracusa ha inaugurato le strutture sportive rinnovate. Il pallone tensostatico, gravemente danneggiato dal maltempo, è stato ripristinato grazie a un finanziamento del PR FESR Sicilia 2021-2027, azione 4.2.1.

Con gli stessi fondi è stata rifatta la pavimentazione della palestra e sono stati sistemati i locali, che ora sono pienamente agibili per gli studenti. La scuola li userà per nuove iniziative dedicate allo sport, al benessere e all’inclusione.

Alla giornata inaugurale ha partecipato tutta la comunità scolastica. Ci sono state dimostrazioni di baskin, il basket inclusivo che fa giocare insieme studenti con e senza disabilità. Tra gli ospiti c’erano alcuni campioni dello sport, tra cui il velocista siracusano Matteo Melluzzo.