Siracusa, inaugurato il nuovo campo da basket sulla terrazza Talete. Gibilisco: “un posto meraviglioso restituito alla città”

È stato inaugurato questa mattina il nuovo campo da basket realizzato sulla terrazza del parcheggio Talete, un intervento che segna un ulteriore passo nella trasformazione dell’area in uno spazio sportivo e di aggregazione aperto alla città. Alla cerimonia ha preso parte il capo di gabinetto del Comune di Siracusa, Giuseppe Gibilisco, che ha definito l’area “un posto meraviglioso, finalmente restituito ai giovani e allo sport”.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Siracusa e il Siracusa Basket, e rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che punta a valorizzare spazi finora poco utilizzati, trasformandoli in luoghi vivi e accessibili.

L’intervento è stato finanziato attraverso gli oneri di urbanizzazione versati dalla Russotti Gestioni Hotels Spa, società proprietaria dell’Ortea Palace Hotel. La convenzione stipulata con il Comune nel 2007 prevedeva uno stanziamento complessivo di 619.079,46 euro per la riqualificazione dell’area sovrastante il Talete. Dopo i primi lavori realizzati tra il 2017 e il 2018, la quota residua di 465.309,79 euro è stata destinata alle opere oggi concluse.

Il cuore del progetto è il nuovo campo da basket regolamentare, delle dimensioni di 28 per 15 metri, dotato di canestri ammortizzati di ultima generazione e conforme agli standard federali. Una struttura pensata per essere utilizzata da associazioni sportive, scuole e semplici appassionati, in un contesto urbano di grande valore paesaggistico.

Ma il campo da basket rappresenta solo il primo tassello. L’area è destinata a diventare una vera e propria palestra a cielo aperto, con la realizzazione di una pista di atletica leggera, un Pump Track per mountain bike, skateboard e pattini, una palestra outdoor e spazi dedicati al calisthenics. Un insieme di interventi che renderà la terrazza del Talete uno dei principali poli sportivi all’aperto della città.

L’idea di fondo nasce poco più di un anno fa, in occasione del G7 Agricoltura e Pesca, quando l’area fu temporaneamente trasformata in un parco sportivo, riscuotendo grande partecipazione e consenso. Da quell’esperienza è maturata la decisione di rendere permanente e ampliare quella visione.