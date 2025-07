Siracusa, inaugurato il nuovo Centro anziani di Cassibile

Il nuovo Centro anziani di Cassibile è stato inaugurato stamattina dal sindaco, Francesco Italia. Erano presenti gli assessori Palma Daniela Vasques (Sanità), Giuseppe Casella (Decentramento), Marco Zappulla (Servizi sociali) oltre al vice presidente del consiglio comunale Conci Carbone, al consigliere comunale Paolo Romano e ai delegati di quartiere Marcello Palminteri (Cassibile) e Tatiana Gambarro che si occupa delle contrade marinare.

Il Centro è stato realizzato in via Nazionale 286 in un immobile che prima ospitava il Circolo operaio, acquistato poco più di un anno fa dall’Amministrazione proprio per venire incontro a una richiesta partita dagli anziani del quartiere che vivono il disagio di abitare lontano da Siracusa.





“Siamo davvero contenti – ha detto il sindaco Italia – di avere portato a compimento quest’opera che era nel nostro programma elettorale e per la quale avevo assunto un preciso impegno. Facciamo ogni sforzo per migliorare la qualità della vita delle fasce deboli della popolazione, come nel caso degli anziani che qui, forse più di altrove in città, chiedevano un luogo di aggregazione per svolgere le loro attività”

L’immobile è stato sottoposto a ristrutturazione con un investimento di circa 50 mila euro, al netto dell’Iva, finanziato in parte con somme destinate alla manutenzione straordinaria e in parte con il fondo di riserva del sindaco. Sono state eliminate le barriere architettoniche, realizzati gli impianti (compreso quello di climatizzazione) e sono stati adeguati gli spazi interni alle esigenze di un centro anziani. Gli arredi, invece, sono stati a costo zero perché sono forniti dall’assessorato ai Servizi sociali tra quelli già in suo possesso.