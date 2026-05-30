Siracusa, inaugurato l’ex albergo scuola: un edificio restituito alla città

Nel cuore di Siracusa, lungo il corso Umberto I ai civici 200-206, un edificio abbandonato per anni ha ritrovato la propria ragione di esistere. L’Ex Albergo Scuola — diventato nel tempo un “vuoto urbano”, simbolo del degrado che consuma le città quando i contenitori edilizi perdono la loro funzione — è oggi un moderno complesso di Social Housing: sicuro, efficiente, sostenibile, vivo.

Il progetto di Rifunzionalizzazione, Riuso, Adeguamento Sismico e Riqualificazione Energetica dell’immobile, realizzato dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa, rappresenta un esempio raro e prezioso di come la pubblica amministrazione possa trasformare una criticità urbana in un’opportunità sociale. Non una demolizione e ricostruzione, ma un recupero intelligente — nel rispetto della memoria architettonica dell’edificio e delle esigenze delle comunità che lo abiteranno.

Il progetto: quattro pilastri per un futuro sicuro

L’intervento si è sviluppato attorno a quattro capisaldi fondamentali, ciascuno dei quali risponde a una sfida precisa della contemporaneità. Il primo è l’adeguamento sismico — una priorità ineludibile in un territorio come la Sicilia orientale, storicamente esposto a eventi catastrofici di grande intensità. La soluzione adottata è tra le più avanzate disponibili nel panorama dell’ingegneria strutturale: l’isolamento sismico mediante inserimento di isolatori alla testa dei pilastri del piano interrato. Questo sistema — studiato e perfezionato in Giappone dal Prof. Akira Wada del Tokyo Institute of Technology, tra i massimi esperti mondiali della disciplina, che ha partecipato al seminario organizzato dall’Università di Catania nel novembre 2023 in collaborazione con IACP — consente di disaccoppiare il moto della struttura da quello del terreno, attenuando drasticamente la trasmissione dell’energia sismica alla sovrastruttura. Il risultato è un edificio che raggiunge i livelli di sicurezza previsti per le nuove costruzioni dalla normativa sismica NTC 2018, senza stravolgere l’impianto architettonico esistente.

Il secondo pilastro è la riqualificazione energetica: un involucro ad alte prestazioni termiche abbinato a impianti che privilegiano le fonti rinnovabili — a partire dai pannelli fotovoltaici in copertura — per abbattere i consumi e ridurre l’impatto ambientale. In un’epoca in cui l’efficienza energetica è diventata una priorità tanto etica quanto economica, questa scelta rappresenta un investimento sul futuro degli inquilini e della comunità.

Il terzo è l’intervento architettonico di rifunzionalizzazione: trasformare un edificio dismesso in residenza e spazio di servizio per la collettività, contribuendo contestualmente alla riqualificazione del tessuto urbano circostante. Il quarto è la riqualificazione dell’area antistante con la realizzazione di un terminal bus — un’infrastruttura di mobilità che rafforza la connessione del nuovo complesso con il resto della città.

38 alloggi per chi ne ha più bisogno

Al centro di tutto ci sono le persone. Il progetto prevede la realizzazione di 38 alloggi destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, persone con disabilità, giovani coppie, nuclei familiari monoparentali. Una sezione specifica è dedicata a spazi condivisi e alloggi per soggetti con disabilità grave, finalizzati a sperimentare modelli abitativi innovativi nel quadro della Legge 112/2016 — il cosiddetto “Dopo di Noi” — che disciplina l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Un progetto di vita, non solo un tetto. Al piano terra trovano spazio servizi e luoghi per la collettività: aree socioeducative, ricreative e culturali in cui la comunità dei residenti e del quartiere possa incontrarsi, apprendere, ricevere supporto. Perché un buon progetto abitativo non finisce alla porta dell’appartamento — crea comunità.

Un modello per la Sicilia e per l’Italia

L’Ex Albergo Scuola di Siracusa non è solo un cantiere completato. È una dimostrazione concreta che il patrimonio edilizio esistente può essere rigenerato senza consumare nuovo suolo, che la sicurezza sismica può essere garantita con tecnologie non invasive, che il welfare abitativo può coniugarsi con la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica. Un progetto di riqualificazione non solo di un’area ma di una porzione strategica della città. Finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del PO FESR 2014/2020, Asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” e in parte con il PR FESR 2021/2027, il progetto incarna una visione di sviluppo urbano responsabile che guarda alle fragilità della comunità senza abbandonare l’ambizione della qualità. Oggi, con l’inaugurazione, quella visione diventa realtà. E Siracusa guadagna non solo 38 abitazioni. Guadagna un pezzo di città migliore.

Francesco Italia Sindaco di Siracusa: “C’è una persona che ho piacere di ricordare, che avrebbe amato essere presente, per un momento di svolta per la città: sto parlando di Salvatore Zanghì. Il suo stimolo, il suo impegno, la sua passione, il suo entusiasmo, ci hanno sollecitato in questi anni e spero che possano continuare a essere fonte di ispirazione per tutti noi che, nelle istituzioni, ci impegniamo a lasciare traccia nel lavoro che facciamo. Questo è un intervento che lascia una traccia profonda, anche nel modo di concepire l’opera pubblica, perché qui non si tratta di una mera ricostruzione. Attraverso l’utilizzo dell’ingegneria più sofisticata a disposizione, l’IACP è riuscito a recuperare l’immobile esistente, rendendolo sismicamente ed energeticamente sicuro, oltre che efficiente come se fosse una nuova costruzione. L’altro elemento che ho piacere di sottolineare è che questo intervento si inserisce nell’ambito di un percorso più ampio in cui altre due amministrazioni sono coinvolte: il Comune di Siracusa e le Ferrovie dello Stato. Il Comune ha avviato da tempo un’opera di riqualificazione complessiva di quell’area: siamo intervenuti su via Francesco Crispi e sulla parte finale di Corso Umberto, adesso rifaremo viale Paolo Orsi, abbiamo rifatto tutta la via Ermocrate e, insieme a Ferrovie dello Stato, rifaremo la piazza della Stazione. Tutto il quartiere ha visto una riqualificazione profonda che segnerà il suo sviluppo. Al piano terreno abbiamo scelto di destinare uno spazio a un’aula studio, perché c’è un grande desiderio di partecipazione, di unirsi e di avere luoghi da parte dei nostri studenti. L’idea che questo diventi anche un luogo di produzione e di energia. Complimenti di tutto cuore a IACP e a coloro che hanno lavorato in questo percorso per la restituzione alla città di una struttura importante”.

Alessia Scorpo Presidente IACP Siracusa: “L’inaugurazione di questa struttura assume un significato che va ben oltre il recupero funzionale di un immobile. Rappresenta la concreta attuazione di una visione avanzata delle politiche abitative e della rigenerazione urbana, fondata sul principio che l’abitare costituisce un diritto primario, allo stesso tempo un fondamentale strumento di coesione sociale. Per troppo tempo abbiamo pensato alla casa come ad un semplice edificio. Oggi sappiamo che non è così. La casa è dignità, la casa è inclusione, la casa è il luogo in cui una famiglia costruisce il proprio futuro. Abbiamo una visione nuova, che custodisce pausa sociale, rigenerazione urbana, sostenibilità, sicurezza, mobilità, servizi e integrazione. Si tratta di un edificio che è stato simbolo di abbandono, ma che oggi diventa simbolo di rinascita e assume una valenza strategica anche sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico. Il progetto non nasce semplicemente per recuperare tutti gli immobili, ma per rigenerare una parte della città e trasformare un luogo che era diventato simbolo di abbandono in un luogo di vita. Desidero quindi ringraziare la Regione Siciliana e l’assessore Aricò, i professionisti, il Comune di Siracusa, il Libero Consorzio, la Commissione Europea e naturalmente lo IACP di Siracusa, che in questi anni ha lavorato con serietà e determinazione per portare avanti e realizzare un progetto così complesso e importante. Dopo oltre 30 anni il tema della casa è tornato finalmente al centro dell’agenda politica, poichè rappresenta un primo passo concreto per rilanciare l’edilizia residenziale pubblica, per recuperare immobili inutilizzati, riqualificare patrimoni esistenti e restituire risposte alle famiglie. Desidero ringraziare l’on. Luca Cannata per l’attenzione dimostrata sui temi dell’edilizia pubblica e per il lavoro svolto in questi giorni in sede parlamentare attraverso proposte che testimoniano una crescente sensibilità verso il diritto alla casa. Oggi sono tanti i problemi reali delle famiglie, conosciamo le difficoltà, le attese, le fragilità e anche il senso di scoraggiamento che a volte mostrano tante persone che aspettano una risposta. Ed è per questo motivo che il momento della consegna delle chiavi alle famiglie è stato uno dei momenti più coinvolgenti ed emozionanti del mio percorso. Parliamo di opportunità, di collaborazione tra istituzioni e della capacità di costruire insieme risposte concrete per i cittadini. I cittadini chiedono serietà, presenza e concretezza. Le istituzioni devono agire, correggendo eventuali errori per dare le risposte giuste. Inauguriamo un edificio ma soprattutto inauguriamo una possibilità, quella di dimostrare che quando le istituzioni lavorano insieme con competenza, la missione del cambiamento non è uno slogan ma diventa realtà”.

Marco Cannarella Direttore Generale Iacp Siracusa “L’idea che in questa struttura si potesse creare un progetto di Social Housing ha anticipato l’acquisto, da parte dell’IACP, e l’intuizione della Regione Siciliana di realizzare i lavori con i fondi europei. Il progetto è stato immediatamente apprezzato e abbiamo ottenuto il primo finanziamento: l’ordine degli architetti di Roma ha realizzato anche un webinar, considerando questo progetto come caso di studio. Abbiamo addirittura fatto un convegno con l’università di Catania, con la presenza del professore Akira Wada che è uno dei massimi esperti di problematiche antisismiche. Successivamente è arrivato il secondo finanziamento, per cui siamo riusciti ad avere tutte le risorse finanziarie necessarie per completarlo. Tutto questo è stato possibile non solo perché l’Istituto era ben organizzato. I presidenti dell’epoca ci hanno dato una grande mano d’aiuto perché avevamo dei tecnici esterni e professionisti interni a cui va tutta la mia riconoscenza: tutto è stato possibile perché c’è stata una grande sinergia con la Regione, con il comune di Siracusa con tutti gli attori del territorio tra cui l’Anci, Confindustria, i sindacati e coloro che hanno partecipato anche alla progettazione degli aspetti sociali e degli interventi nel comparto archeologico. Il tema oggi è di scientificare i termini normativi, e quindi mi rivolgo al Parlamento regionale e al Parlamento nazionale sulla questione della burocrazia che nasce con le norme che gravano sui procedimenti: l’auspicio è che ci siano le condizioni in futuro per semplificare queste procedure. È stato fatto un gran lavoro, per questo devo ringraziare anche l’impresa che ha realizzato gli interventi e chi ha dato il proprio contributo”.

Stefania Di Pietro Dirigente IACP Siracusa: “L’isolamento sismico della struttura consente di avere il livello di sicurezza che la normativa ci impone, assicurando una capacità di sostenere un sistema strutturale molto avanzata rispetto all’azione sismica. Ovviamente gli isolatori che abbiamo posto sono a pendola, a doppio scorrimento, funzionano come se fossero due calotte sferiche, l’una sull’altra. Di grande pregio è anche il sistema di monitoraggio che non è usuale, poiché all’interno del fabbricato abbiamo inserito anche una serie di sensori distribuiti all’interno dei vari piani che servono a monitorare costantemente quelli che sono gli spostamenti eventuali del fabbricato. Questo consentirà anche in caso di sisma di poter intervenire in maniera efficace. L’altra parte di grande rilievo riguarda l’equalizzazione energetica che è avvenuta tramite due processi fondamentali: da un lato l’utilizzo della bioedilizia, e quindi una grande attenzione all’involucro esterno con l’utilizzo di materiali ad alte prestazioni e di logiche che consentono di attenuare l’irraggiamento solare, e dall’altro l’abbattimento dei consumi che avviene soprattutto attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, che riguardano anche l’impianto di condizionamento. Sulla distribuzione degli spazi, i vari piani sono destinati a residenza, mentre al piano terreno vi è la parte destinata a servizi sociali, con uno spazio che potremmo definire semi-pubblico che fa un po’ da transizione tra la parte privata e la parte pubblica. Abbiamo fatto dei lavori in grande sinergia con il Comune che ci ha dato una mano per l’installazione delle illuminazioni, del verde e degli spazi per i giovani. Un lavoro così importante e di così grande interesse è possibile solo se fatto in squadra, e dietro quello che si vede c’è un lavoro fatto con grandi responsabilità, frutto della collaborazione di tutti. L’auspicio è che questo intervento possa essere l’inizio di un nuovo modo di guardare al patrimonio pubblico, in cui la rigenerazione urbana possa costituire una pratica completa di responsabilità per le comunità”.