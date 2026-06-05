Siracusa, inaugurazione del nuovo Sbarcadero: cambia la mobilità

Domenica prossima (7 giugno), in occasione dell’inaugurazione del nuovo Sbarcadero santa Lucia, ci saranno delle modifiche alla circolazione e alla sosta dei veicoli in tutta l’area. Lo stabilisce un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti.

A partire dalle 8 e fino alle 24, sarà in vigore il divieto di sosta in viale Regina Margherita, in via Don Minzoni e sul lato sinistro del senso di marcia di via dell’Arsenale, tra il civico 38/C e il vicolo II a via dell’Arsenale. Sarà, inoltre, chiusa a traffico la via allo Sbarcadero santa Lucia.

Dalle 17 e fino alle 24, sarà attivo il divieto di transito su viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra viale Armando Diaz e l’incrocio con via Dante Alighieri. Per tale ragione, i veicoli in transito su questa strada, giunti in prossimità della rotatoria di viale Regina Margherita, avranno l’obbligo di proseguire dritto verso via dell’Arsenale. Quelli che percorrono viale Montedoro e corso Umberto, all’incrocio con viale Regina Margherita non potranno svoltare a destra e dovranno dirigersi verso il Foro Siracusano.