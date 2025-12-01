Ultime news

Siracusa, incendio in un casolare abbandonato: salvato un senzatetto

Il casolare era invaso da un fumo denso sprigionato dalla combustione di rifiuti. All'interno c'era un uomo in stato di semi incoscienza

Un’operazione tempestiva e ben coordinata tra diverse forze dell’ordine ha evitato quella che poteva essere una tragedia. Ieri notte, infatti, un incendio ha devastato un casolare abbandonato in via del Porto Grande: sviluppatosi intorno alle 00:20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

All’arrivo dei soccorsi, il casolare era invaso da un fumo denso sprigionato dalla combustione di una grande quantità di rifiuti, accumulati all’interno. Durante le verifiche, i Vigili del Fuoco hanno individuato un uomo privo di fissa dimora in stato di semi-incoscienza all’interno della struttura. Nonostante il rischio imminente, i soccorritori sono riusciti a trarlo in salvo in tempo e a consegnarlo alle cure del 118. L’uomo, fortunatamente, non è in pericolo di vita grazie all’efficace intervento.

Sul posto erano presenti anche altre forze dell’ordine, tra cui la Polizia Municipale , la Polizia di Stato, e il personale medico del 118, che hanno lavorato in stretta collaborazione per gestire l’emergenza in maniera efficace. La sinergia tra i diversi enti ha permesso una gestione rapida e coordinata della situazione, evitando esiti più gravi.

Il casolare, già noto per essere stato teatro di incendi simili nel marzo 2024 e nell’agosto 2023, è stato posto sotto attenzione dai Vigili del Fuoco, che hanno richiesto un intervento urgente da parte degli enti competenti per mettere in sicurezza l’area e impedire l’accesso allo stabile in futuro.


