Siracusa, incendio in un parco auto di via Elorina: quattro veicoli distrutti

Notte di fuoco in via Elorina, a Siracusa, dove un incendio è divampato all’interno di un parco auto causando ingenti danni a diverse vetture in esposizione.

L’allarme è scattato poco dopo le 3 tra sabato e domenica. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto almeno quattro mezzi parcheggiati all’interno dell’area, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le cause del rogo.

Gli investigatori mantengono aperte tutte le piste. Al momento non viene esclusa l’ipotesi dolosa. Fondamentale per le indagini sarà l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno dell’attività commerciale, già acquisite dagli investigatori.

L’incendio ha provocato danni rilevanti ai veicoli coinvolti e all’area interessata dal rogo. Saranno i successivi rilievi tecnici e le verifiche investigative a chiarire se le fiamme siano state provocate accidentalmente oppure se vi sia stata un’azione intenzionale.