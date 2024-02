Siracusa, incendio in via Elorina: i primi dati della qualità dell’aria di Arpa Sicilia

A seguito dell’incendio che si è sviluppato il 16 febbraio del 2024 a Siracusa, in via Elorina, in un’area privata in parte occupata da cumuli di rifiuti, Arpa Sicilia ha effettuato un piano di campionamenti di aria ambiente.

Nello specifico: sono stati prelevati tre campioni di aria ambiente a mezzo canister; è stato effettuato un campionamento per la determinazione delle diossine in aria; sono stati analizzati i dati delle stazioni di qualità dell’aria monitorati nell’Aerca di Siracusa dal 12 al 17 febbraio.

I RISULTATI – Dai risultati delle determinazioni analitiche eseguite sui campioni di aria prelevati con i canister, si evidenzia sul campione 1, prelevato il 16 febbraio in prossimità dell’incendio, la presenza di composti tipici dei fenomeni di combustione, quali benzene, metacrilato, acroleina, che diminuiscono nel campione 3 prelevato il 17. Le concentrazioni del campione 2 prelevato in via Columba risultano meno significative.

Dall’analisi dei dati delle stazioni di qualità dell’aria nel comune di Siracusa, si evidenziano nelle stazioni più vicine all’area dell’incendio (SR-Teracati e SR-Pantheon) concentrazioni medie orarie di benzene più elevate di quanto si osserva di norma negli agglomerati urbani, in cui non sono presenti impianti industriali.

Inoltre, è stato superato il 16 febbraio il limite della concentrazione media giornaliera per il PM10 nella stazione SR-Pantheon e il valore guida OMS della concentrazione media giornaliera di PM2.5 (15 μg/m3) sia nella stazione SR-Pantheon che a SR Teracati.