Siracusa, incendio in zona Arenella: alta colonna di fumo

Un incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 16, in zona Arenella, a pochi passi dal lido. Le fiamme stanno interessando principalmente il canneto situato alle spalle della struttura balneare, alimentate dal vento che ne favorisce la rapida propagazione.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere il rogo e a impedire che possa raggiungere le abitazioni vicine. A supporto delle operazioni anche un elicottero, che sta effettuando lanci d’acqua per domare i punti più difficili da raggiungere via terra.

Dalla zona si leva un’alta colonna di fumo, visibile anche a distanza. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

L’Associazione Love Arenella desidera esprimere il proprio più profondo ringraziamento e un sincero plauso al Comando dei Vigili del Fuoco per l’eccezionale operazione condotta in data odierna: “Grazie a un coordinamento esemplare e all’impiego tempestivo di quattro autopompe e di un mezzo aereo, l’incendio che ha minacciato il nostro territorio è stato domato in soli 30 minuti, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere catastrofiche. La professionalità e l’efficacia dimostrate dagli operatori a terra e dai piloti dell’elicottero rappresentano un esempio di eccellenza nel servizio alla cittadinanza. Al contempo, l’Associazione esprime ferma condanna per la natura dolosa del rogo. Colpire il nostro territorio con il fuoco è un atto vile contro la sicurezza pubblica e la bellezza dei nostri luoghi. Confidiamo nelle autorità competenti affinché i responsabili di tale gesto siano individuati. Oggi, però, prevale la gratitudine: grazie per aver protetto l’Arenella. “