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Cronaca Vigili del fuoco

Siracusa, incendio nel garage sotterraneo di un condominio

di Luca Signorelli · · aggiornato
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Vigili del fuoco piazza adda

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Momenti di apprensione stamattina tra largo 2 Giugno e piazza Adda, a Siracusa, dove un incendio si è sviluppato all’interno del garage sotterraneo del condominio Saia.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme avrebbero interessato una cabina elettrica e un locale adiacente nei locali interrati dello stabile. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e saranno i successivi rilievi a stabilire l’origine dell’incendio.

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Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento si è concentrato anche sull’evacuazione dei fumi, particolarmente densi all’interno del garage sotterraneo, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche in condizioni di sicurezza.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti di competenza. Al momento non risultano persone ferite o intossicate, mentre l’edificio si trova senza energia elettrica. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio e l’entità dei danni riportati dalla cabina elettrica e dai locali interessati dalle fiamme.

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Luca Signorelli

Luca Signorelli

Giornalista pubblicista dal 2008, laureato magistrale in Comunicazione all'Università di Catania. Segue politica, amministrazione e società con uno stile diretto e analitico: traduce il linguaggio delle istituzioni in notizie utili al lettore.

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