Siracusa, incendio nella notte in un magazzino al mercato di Ortigia: è doloso

Un incendio è divampato stanotte intorno alle 2 in un locale magazzino nel mercato di Ortigia, in via De Benedictis, e ha lambito l’attività dei Borderi. Le fiamme hanno interessato il casotto davanti al locale adibito a garage, facendo scattare l’allarme e richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente alle attività adiacenti o agli edifici circostanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti di competenza. Al momento le cause dell’incendio non sono note e sono in corso le verifiche per stabilire l’origine del rogo. Dalle immagini di videosorveglianza si vede un uomo che getta benzina davanti alla porta del locale e dà fuoco.