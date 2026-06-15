Siracusa, incendio tra viale Santa Panagia e viale Scala Greca: alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri

Nuova giornata segnata dagli incendi nel capoluogo aretuseo. Un rogo di una certa consistenza si è sviluppato nel primo pomeriggio nell’area compresa tra viale Santa Panagia e viale Scala Greca, in prossimità della zona destinata alla realizzazione della futura bretella di collegamento tra le due importanti arterie cittadine.

Le fiamme hanno interessato sterpaglie e vegetazione secca, alimentate dalle alte temperature e dal vento che soffia sulla zona. In pochi minuti il fronte dell’incendio si è esteso, generando una densa colonna di fumo nero ben visibile da diversi punti della città e anche a chilometri di distanza.

Numerose le segnalazioni giunte da residenti e automobilisti in transito lungo le strade vicine, preoccupati dall’entità del fumo e dall’avanzare delle fiamme. Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco, intervenuti per circoscrivere il rogo ed evitare che potesse propagarsi ulteriormente verso aree limitrofe.

Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni, ma le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono ancora in corso. Le cause dell’incendio restano da accertare.